Петербургский метрополитен готов потратить более 53 млн рублей на новые турникеты

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил 4 аукциона на оснащение станций подземки новыми турникетами. Общая максимальная стоимость контрактов превышает 53 млн рублей. Как сообщили «Фонтанке» 19 сентября в пресс-службе предприятия, замена оборудования будет проводиться в ночное время и на работу станций не повлияет.

Новые турникеты должны будут появиться на станциях метро «Новочеркасская» (10,8 млн рублей), «Садовая» (12,9 млн рублей), «Гостиный двор» (14,9 млн рублей) и «Парк Победы» (14,8 млн рублей ). Согласно проектам контрактов, поменять их должны до ноября – декабря 2018 года. Подрядчиков выберут 12 и 15 октября 2018 года.

Летом метрополитен заказал замену турникетов на станциях «Московская» и «Автово». За эти работы предприятие заплатило около 20 млн рублей компании «Электронные системы».