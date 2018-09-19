Трассу «Кола» будут тормозить реверс на одном мосту, разводка другого и взрывы

Дорожники ограничивают движение по трассе «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленинградской и Мурманской областях.

Второй день подряд заторы собираются у моста через Волхов, на 122-м километре трассы. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 20 сентября включительно на ремонтируемом мосту введено реверсивное движение – на время производства работ по укладке верхних слоев асфальта.

Соседний мост на «Коле» – Ладожский через Неву на 41-м километре трассы – будет разведён 20 сентября с 10:00 до 10:45, чтобы пропустить вниз по реке рейдовый буксир «РБ-20» с максимальным высотным габаритом 18 метров. Транспорт на шоссе в течение этих 45 минут будет стоять.

Дальше по трассе, уже в Мурманской области, движение будут закрывать для проведения буровзрывных работ, предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола». Объезд организуют по региональной автодороге «Кола» – Зверосовхоз.

Точный график закрытий на участке реконструкции с 1378-го по 1381-й километр в период с 20 по 23 сентября:

20 сентября – со 2-го километра подъезда к аэропорту Мурманска до примыкания к автодороге «Кола» и с 1377-го (съезд на посёлок Зверосовхоз) по 1381-й километр «Колы» в период с 11:00 до 13:00 и 20:00 до 22:00 часов,

с 21 по 23 сентября — с 11:00 до 13:00 часов.