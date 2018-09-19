Балтийский завод банкротит производителя титанового металлопроката из-за бракованных труб

Многолетний поставщик изделий из титанового проката для петербургских предприятий ЗАО «Адмирал» стал ответчиком по иску о банкротстве. Инициатором выступил Балтийский завод.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, заявление было зарегистрировано 17 сентября. Причиной обращения стала задолженность в 8,2 млн рублей. Как пояснили «Фонтанке» на Балтзаводе, она возникла из-за поставленной некачественной продукции — бракованных труб. Рассмотрение дела пока не назначено.

Компания «Адмирал» работает на рынке цветного и нержавеющего металлопроката с 2004 года и специализируется на изготовлении изделий из титанового проката и комплексных поставках судового оборудования, в том числе для АЭС.