«Я честно хочу сказать, не знаю — на третий тур пойду, не пойду». Врио губернатора Приморья не может решить, хочет ли он участвовать в новых выборах

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко на митинге у здания администрации во Владивостоке заявил, что все-таки может принять участие в новых выборах. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости.

Напомним, отменить итоги выборов в регионе предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Почти сразу после этого Тарасенко заявил ТАСС, что в новой избирательной кампании участия принимать не собирается. В начале митинга во Владивостоке врио губернатора был не уверен в своем решении: «Я вот честно хочу сказать, не знаю — на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю». Однако ближе к концу митинга Тарасенко, видимо, успел поразмыслить и сказал: «Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти». Отметим, Памфилова ранее говорила о назначении новых выборов, а не проведении их третьего тура.

Отметим, как ни странно, отменой итогов голосования остался недоволен и конкурент Тарасенко — коммунист Андрей Ищенко. Он заявил, что губернатор уже был избран (видимо, представитель КПРФ имеет в виду себя), а новые выборы не нужны.