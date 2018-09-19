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Общество
19.09.2018 12:09
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«Я честно хочу сказать, не знаю — на третий тур пойду, не пойду». Врио губернатора Приморья не может решить, хочет ли он участвовать в новых выборах

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко на митинге у здания администрации во Владивостоке заявил, что все-таки может принять участие в новых выборах. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости. 

Напомним, отменить итоги выборов в регионе предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Почти сразу после этого Тарасенко заявил ТАСС, что в новой избирательной кампании участия принимать не собирается. В начале митинга во Владивостоке врио губернатора был не уверен в своем решении: «Я вот честно хочу сказать, не знаю — на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю». Однако ближе к концу митинга Тарасенко, видимо, успел поразмыслить и сказал: «Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти». Отметим, Памфилова ранее говорила о назначении новых выборов, а не проведении их третьего тура.

Отметим, как ни странно, отменой итогов голосования остался недоволен и конкурент Тарасенко — коммунист Андрей Ищенко. Он заявил, что губернатор уже был избран (видимо, представитель КПРФ имеет в виду себя), а новые выборы не нужны.

Справка:

Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморья во время  финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль. 

В Центризбиркоме поначалу признавали выборы в Приморье состоявшимися. Правда, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию. 

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