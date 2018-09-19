Реконструкцию первого участка трассы А181 «Скандинавия» закончат на год раньше срока

Отрезок автомагистрали А181 «Скандинавия» от Петербурга до поселка Огоньки в Ленобласти официально откроется в октябре — на год раньше срока. Об этом «Фонтанке» рассказали 19 сентября в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Там уточнили, что по соглашению с компанией «ВАД», которая расширяет дорогу с двух до шести полос, работы на участке трассы с 47-го по 65-й км должны были завершиться только к октябрю 2019 года.

Стоимость реконструкции первого участка трассы А-181 «Скандинавия» составляет 10,9 млрд рублей. Работы на магистрали разбиты на 5 этапов и продлятся до 2028 года. Общая стоимость расширения дороги к финской границе составляет 90 млрд рублей.

Компания «ВАД», с которой также был заключен контракт стоимостью 689 млн рублей на подготовку территории строительства, уже приступила к работам на первом отрезке второго участка «Скандинавии» с 65-го по 100-й км. По плану реконструкция второго участка закончится к 2021 году и обойдется федеральному бюджету в 17,8 млрд рублей.