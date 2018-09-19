18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +21
$ 67.01р
78.36р
14:17 19.09.2018
Расширенный поиск

Власть
19.09.2018 11:52
Печать

Депутаты Петербурга проголосовали за сохранение пенсионных льгот. Оппозиция назвала законопроект циничной уступкой

Петербургский парламент проголосовал за законопроект о сохранении пенсионных льгот для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Документ на пленарном заседании 19 сентября представил с трибуны спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.  

«Сохранение действующего возраста получения льгот – принципиальная позиция руководства страны. Этим законопроектом мы ничего не меняем. Мы оставляем все, что было в бюджете. Мы сохраняем все льготы», – подчеркнул руководитель городского парламента. 

В документе прописывается сохранение для мужчин 60 лет и женщин 55 лет льготного проезда на общественном городском и пригородном транспорте, налоговых льгот, скидок при оплате счетов ЖКХ и т. д. 

При обсуждении законопроекта оппозиционные фракции выступили резко против пенсионной реформы. Так, яблочник Борис Вишневский назвал повышение пенсионного возраста открытым грабежом населения. 

«Общая сумма, которую теряет каждый гражданин за счёт реформы, – 1 млн рублей. Небольшие уступки, сделанные под давлением общества, суммарно гораздо меньше», – отметил он. 

Депутат Максим Резник («Партия Роста») заявил с трибуны, что реформирование пенсионной системы проходит с особым цинизмом к народу: в день объявления о намерениях реформировать систему вышел опрос о том, что большинство граждан против нововведения. 

«Судя по тому, что мы видели, у народа больше не в моде старые шлягеры дяди Володи. Тех, кто против, жестко задерживают на митингах. Говорить о том, что пенсионная реформа – это благо, это как утверждать, что после изнасилования родится красивый ребёнок», – отметил оппозиционер. 

Его однопартиец Оксана Дмитриева предсказала, что вред от реформы придётся ещё долго заливать деньгами из регионального бюджета. 

Представители фракции КПРФ, в свою очередь, заявили о том, что не будут голосовать за сохранение льгот, так как это будет означать, что они соглашаются с повышением пенсионного возраста. 

Справедливоросс Алексей Ковалев обвинил власти в давлении на депутатов, которые организуют протесты против реформы. 

В итоге за документ проголосовали 46 депутатов из 50.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
19.09.2018 13:34

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
ГК «Эталон»
19.09.2018 12:57

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.09.2018 17:59

«Дальпитерстрой» сдал очередной детский сад в Шушарах

СК Дальпитерстрой продолжает решать вопрос детских садов в районах своей застройки. 18 сентября в Шушарах открылся новый ДОУ рассчитанный на 260 детей
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 15:34

ГК «Лидер Групп» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Три кита»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области
фото предоставлено компанией ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,
18.09.2018 15:19

ОБИ запустила в Санкт-Петербурге бонусную программу

Покупать снегоуборщик летом, а газонокосилку зимой в ОБИ станет более удобно, так как вернуть не подошедший товар можно будет в течение года. Оплату до 50% покупки бонусными рублями* ОБИ впервые предлагает покупателям в Санкт-Петербурге, где открыты 5 гипермаркетов ОБИ
Магазин "Кей"
18.09.2018 13:25

Обзор игры Jurassic World Evolution от КЕЙ

Рецензия от КЕЙ на игру для менеджеров развлекательных парков и любителей динозавров Jurassic World Evolution (16+)
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 12:50

ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком

Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург
АО «Строительный трест»
18.09.2018 12:33

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

«ЮниКредит Банк» начал выдачу ипотечных кредитов покупателям квартир в седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, расположенного на юго-западной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компания Л1
18.09.2018 12:15

Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

14 сентября 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса жилого комплекса «Граф Орлов»
Setl City
18.09.2018 12:06

В ЖК «МореОкеан» устанавливают витражи, имитирующие поверхность воды

В первом корпусе ЖК «МореОкеан», который Setl City возводит в Приморском районе Петербурга, приступили к монтажу уникального витражного остекления лоджий. После завершения работ фасад здания будет напоминать сверкающую водную гладь. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года
ГК «Эталон»
18.09.2018 11:38

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Петровская Доминанта»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7/2.
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
18.09.2018 10:00

Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%