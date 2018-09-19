Депутаты Петербурга проголосовали за сохранение пенсионных льгот. Оппозиция назвала законопроект циничной уступкой

Петербургский парламент проголосовал за законопроект о сохранении пенсионных льгот для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Документ на пленарном заседании 19 сентября представил с трибуны спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

«Сохранение действующего возраста получения льгот – принципиальная позиция руководства страны. Этим законопроектом мы ничего не меняем. Мы оставляем все, что было в бюджете. Мы сохраняем все льготы», – подчеркнул руководитель городского парламента.

В документе прописывается сохранение для мужчин 60 лет и женщин 55 лет льготного проезда на общественном городском и пригородном транспорте, налоговых льгот, скидок при оплате счетов ЖКХ и т. д.

При обсуждении законопроекта оппозиционные фракции выступили резко против пенсионной реформы. Так, яблочник Борис Вишневский назвал повышение пенсионного возраста открытым грабежом населения.

«Общая сумма, которую теряет каждый гражданин за счёт реформы, – 1 млн рублей. Небольшие уступки, сделанные под давлением общества, суммарно гораздо меньше», – отметил он.

Депутат Максим Резник («Партия Роста») заявил с трибуны, что реформирование пенсионной системы проходит с особым цинизмом к народу: в день объявления о намерениях реформировать систему вышел опрос о том, что большинство граждан против нововведения.

«Судя по тому, что мы видели, у народа больше не в моде старые шлягеры дяди Володи. Тех, кто против, жестко задерживают на митингах. Говорить о том, что пенсионная реформа – это благо, это как утверждать, что после изнасилования родится красивый ребёнок», – отметил оппозиционер.

Его однопартиец Оксана Дмитриева предсказала, что вред от реформы придётся ещё долго заливать деньгами из регионального бюджета.

Представители фракции КПРФ, в свою очередь, заявили о том, что не будут голосовать за сохранение льгот, так как это будет означать, что они соглашаются с повышением пенсионного возраста.

Справедливоросс Алексей Ковалев обвинил власти в давлении на депутатов, которые организуют протесты против реформы.

В итоге за документ проголосовали 46 депутатов из 50.