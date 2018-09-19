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Город
19.09.2018 12:00
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Новые велодорожки на севере и юге Петербурга построят к 1 ноября за 64 миллиона рублей

Две новые велодорожки – от проспекта Культуры до Кантемировской улицы на севере и от Белградской улицы до Софийской улицы на юге – должны появиться в Петербурге через полтора месяца.

Как сообщили «Фонтанке» 19 сентября в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по размещению велосипедных дорожек заключены с ООО «КБ Сервис» на сумму около 64 миллионов рублей. Подрядчик должен обустроить велосипедные маршруты до 1 ноября.  

Длина дорожки от проспекта Культуры через улицу Харченко до Кантемировской улицы составит 9,4 километра; по проспекту Славы от Белградской до Софийской (исключая километровый участок на Славы вдоль парка Интернационалистов, обустроенный до 2017 года) – 2,6 километра.

Новые велодорожки на севере и юге Петербурга построят к 1 ноября за 64 миллиона рублей

Напомним, в начале сентября Центр управления парковками объявлял конкурс на два маршрута на юге города длиной более 10 километров, на что выделялось примерно 52,6 миллиона рулей. В августе были заключены контракты на прокладку дорожек вдоль Фонтанки, Карповки и по Морскому проспекту и парку 300-летия.

В общей сложности в этом году учреждение ведёт работу над шестью веломаршрутами протяженностью около 34 километров по следующим улицам:

  • набережная Фонтанки (чётная и нечётная стороны) от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта;
  • набережная Карповки (нечётная сторона) от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта;
  • Морской проспект – парк 300-летия Санкт-Петербурга;
  • проспект Культуры – улица Харченко до Кантемировской улицы;
  • проспект Юрия Гагарина – улица Типанова – проспект Славы до Софийской улицы;
  • Бухарестская улица от улицы Олеко Дундича до Волковского проспекта.

Еще 2 километра дорожек проходят по открытым в этом году мосту Бетанкура и продолжению набережной Макарова, построенным СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга». Таким образом, к концу 2018 года протяженность веломаршрутов достигнет 115 километров, как было определено в государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», подчеркивает пресс-служба учреждения.

На интерактивной карте учреждения красным цветом отмечены ещё несколько запланированных маршрутов, например на Большом проспекте В.О., конкурсы по которым объявят позже.


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