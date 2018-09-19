Новые выборы в Приморье могут пройти через три месяца. Единоросс Тарасенко в них участвовать не собирается, коммунист Ищенко отменой итогов голосования недоволен

Новые выборы главы Приморского края могут пройти через три месяца. Как пишет «Медиазона», об этом 19 сентября рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Врио губернатора Приморья, единоросс Андрей Тарасенко уже заявил, что не собирается участвовать в новых выборах, если они все-таки состоятся. Напомним, ранее сегодня отменить итоги выборов в регионе предложила глава ЦИК. Официально окончательное решение остается за региональным избиркомом.

При этом конкурент Тарасенко, коммунист Андрей Ищенко заявил ТАСС, что недоволен решением ЦИК: «Это полный абсурд. Зачем это делать? Нет, не согласен. Мы избрали губернатора».

Элла Памфилова также конкретизировала, какие именно нарушения были выявлены в ходе выборов. В первую очередь она упомянула отмену итогов выборов на 13 участках в Советском районе Владивостока. В них зарегистрированы более 24 тыс. избирателей — этого достаточно для того, чтобы признать выборы недействительными во всем регионе. Кроме того, в Уссурийске были изменены 19 итоговых протоколов.