Минобороны откажется от помощи Израилю после сбитого Ил-20

Минобороны РФ может отказаться от помощи Израиля после того, как в Сирии был сбит Ил-20.

Об этом 19 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник, «знакомый с ситуацией». По словам собеседника журналистов, говоря об адекватном ответе, российское военное ведомство вряд ли имело в виду атаки на самолеты ВВС Израиля.

«Скорее всего, они имели в виду абсолютное бездействие в будущем в тех вопросах, где раньше они готовы были помогать Израилю»,— отметил источник.

Речь, например, может идти об отказе в проведении переговоров с давними противниками Тель-Авива – Ираном и «Хезболлой».

Напомним, российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим в ночь на 18 сентября. Произошло это в тот момент, когда Израиль атаковал САР. Как заявили потом в Минобороны РФ, военный борт сбила сирийская ПВО, но израильские пилоты «подставили» российский самолет, прикрываясь им. По официальным данным МО, погибли 15 человек.

Израильского посла вызвали в российский МИД после происшествия. Прокомментировал случившееся и президент Владимир Путин, призывая не сравнивать ЧП со сбитым Турцией Су-24 в 2016 году (тогда это было сделано преднамеренно). Следственный комитет 18 сентября возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье.