Финский минздрав ввёл специальную должность, чтобы заставить матерей кормить грудью

В Суоми начал работать первый в истории страны координатор по грудному вскармливанию, сообщает 19 сентября министерство здравоохранения и социального развития Финляндии. Власти страны поставили перед собой цель – к 2022 году стать страной номер один в этом вопросе.

«Материнское молоко является лучшим питанием для младенца и содержит все необходимые витамины и антитела. Тем не менее мы далеки от национальных и международных рекомендаций по грудному вскармливанию, особенно по длительности лактации», – говорит министр здравоохранения Анникка Саарикко. Минздрав хочет, чтобы финские женщины кормили грудью в течение 4—6 месяцев, и получали поддержку, если по каким-то причинам лактация невозможна. Кроме того, отмечает Саарикко, молодые матери и женщины с низким уровнем образования кормят грудью меньше, чем высокообразованные, и это неравенство следует устранить.

Новая должность подразумевает выстраивание системы информирования, консультаций и психосоциальной поддержки по всей стране для поощрения грудного вскармливания. Также координатор займётся мониторингом ситуации.