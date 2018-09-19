Глава Центризбиркома предложила признать выборы в Приморье недействительными

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы в Приморье следует признать недействительными. Об этом 19 сентября сообщает РБК.

«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», — заявила Памфилова во время заседания Центризбиркома.

Она напомнила, что в Приморье со вчерашнего дня работает комиссия Центризбиркома под руководством Сиябшаха Шапиева. Памфилова подчеркнула, что у ЦИКа уже сейчас достаточно фактов для отмены итогов выборов. Одной из основных причин глава ЦИК назвала вмешательство 17 сентября сотрудников МЧС в работу ТИК Советского района Владивостока «под предлогом работ». «Комиссия долгое время была без охраны, без контроля. Важнейшие документы были без контроля», – подчеркнула Памфилова.

Причем она уточнила, что многочисленные жалобы поступали в отношении обоих кандидатов – и врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко, и кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. «Так что это не игра в одни ворота», — подытожила глава ЦИК.

Напомним, на втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль.

В Центризбиркоме поначалу признавали выборы в Приморье состоявшимися. Правда, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.