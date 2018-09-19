Депутаты предложили губернатору купить у профсоюзов Дворец культуры в Кировском районе

Петербургские парламентарии попросили губернатора Георгия Полтавченко выкупить Дворец культуры имени Горького в Кировском районе. Обращение направили 19 сентября.

Авторами документа стали 8 единороссов (Роман Коваль, Денис Четырбок, Алексей Макаров, Михаил Барышников, Андрей Васильев, Сергей Никешин, Алексей Цивилев и Евгений Никольский).

Как говорится в документе, на сегодняшний день один в районе Дворец культуры имени И. Газа оказался в частных руках и заставлен торговыми отделами. Инвесторам из других городов могут продать и Дворец культуры имени Горького, утверждают депутаты. По мнению парламентариев, в случае продажи архитектурный облик дворца может погибнуть.

«Дворец культуры – это единственная в своем роде концертно-театральная площадка на территории Кировского района, которая также компенсирует нехватку подобных учреждений в соседнем Красносельском районе. Это ещё одна точка, где депутаты общаются со своими избирателями», – подчеркнул, выступая с трибуны, Денис Четырбок.

На данный момент Дворец культуры имени Горького находится в собственности Ленинградской федерации профсоюзов. В 2018 году расходы дворца составят около 75 миллионов рублей, а доходы – около 83 млн. Как уверяют губернатора депутаты, профсоюзы могут содержать площадку, но денег на реконструкцию у них нет.

«Дворец культуры был построен в 1927 году на средства профсоюзов как первый в стране Дворец рабочих. Это единственное культурно-просветительское учреждение, награжденное орденом Трудового Красного Знамени. На торжественной церемонии присвоения ему имени знаменитого писателя Максим Горький присутствовал лично», – напомнили парламентарии губернатору. Они попросили Георгия Полтавченко спасти ДК и выкупить комплекс.