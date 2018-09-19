Строящего развязку на Обводном подрядчика вновь наказали — теперь за загрязнение канала почвой

Строительная компания «Орион плюс» оштрафована за загрязнение Обводного канала. Крупный игрок рынка дорожного госзаказа в Петербурге «просыпал» грунт в воду, демонтируя временную дорогу.

Об этом 18 сентября сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наказало ООО «СК «Орион плюс» за загрязнение акватории Обводного канала при проведении реконструкции стен набережных в районе Шлиссельбургского моста.

Поводом для чиновников стали фото и видео, сделанные экологами.

«При проведении работ по демонтажу с левого берега Обводного канала временной дороги, изымаемые грунты частично попадали в воду, из-за чего она приобретала землистый цвет, а шлейф распространялся на сотни метров ниже по течению», – рассказали в департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

По результатам административного расследования компания оштрафована.

В декабре «Фонтанка» сообщала, что «Орион плюс» хотят наказать за сброс сточных вод в Обводный.