Курс доллара снижается на торгах. Впервые с августа он упал ниже 67 рублей

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже утром 19 сентября упал ниже 67 рублей впервые с 27 августа.

По данным на 10.30, доллар стоит 66,98 руб. Он подешевел уже на 38 копеек. Курс евро снизился на 20 копеек, до 78,37 руб. Напомним, 18 сентября торги закрылись на уровне 67,39 руб. за доллар и 78,64 руб. за евро.

Укрепляться российская валюта начала еще во вторник. Аналитики считают, что на рубль повлияли несколько факторов: рост цен на нефть, решения Центробанка (в частности, о повышении ключевой ставки), а также итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии — они договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону. Даже крушение российского самолета Ил-20 в Сирии не повлияло негативно на российскую валюту — президент Владимир Путин дал понять, что масштабного конфликта с Израилем из-за инцидента не будет.

Напомним, накануне, 18 сентября, обновил исторический максимум индекс Мосбиржи, он превысил 2380 пунктов.