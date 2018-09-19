На видео попало тушение трёх машин в Петербурге – во дворах и после ДТП

Как минимум трижды за минувшие вечер и ночь на 19 сентября петербургские пожарные тушили автомобили: два раза на парковках во дворах и один раз прямо на дороге.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сначала на улице Есенина, 1, у «Опеля» выгорел моторный отсек, а вскоре на проспекте Большевиков, у дома 61, корпус 2, огонь полностью уничтожил «Пежо». Оба раза на место выезжали по два пожарных расчёта – 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Об обоих случаях рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Это я вызвала пожарных, выходила из парадной, на моих глазах вспыхнул капот, к счастью, людей вообще не было! Там вроде «Спортэйдж» рядом стоял, не знаю, как он, мы уже уехали», – рассказывает Инга про пожар на Есенина.

«Хозяин выбежал, отогнал «Спортэйдж», – отвечают ей в комментариях. – Возгорание было под капотом, нормально потушили, как капот приоткрыли. Проводка коротнула, тачка битая со всех сторон была».

На Большевиков процесс тушения очевидцы также сняли на видео.

Ещё одну легковушку спасали от огня после ДТП. Две легковые машины и «Газель» столкнулись «паровозиком» на Дачном проспекте, 19/1, пишут в «ДТП и ЧП». На кадрах с места аварии видны только грузовик и въехавшая в него машина – и поливающие её пожарные.