За попытку дать взятку чиновнику Смольного задержали представителя компании, занимавшейся благоустройством

Представителя бизнеса задержали в Петербурге за предложение денежного вознаграждения инспектору в области окружающей среды. Нанесённый вред природе мужчина готов был оплатить из собственного кармана в размере 150 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, накануне полиция возбудила в отношении 51-летнего петербуржца уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). По версии следствия, 12 сентября подозреваемый нанёс визит в комитет по природопользованию Смольного. Мужчина по доверенности представлял ООО «Кон-Сен-Сус» (являясь при этом официально безработным). Он предложил главному специалисту отдела экологического надзора за 150 тысяч рублей закрыть глаза на предупреждение, вынесенное по результатам рассмотрения административных дел. Оформить незаконную сделку не удалось, представителя бизнеса задержали.

В комитете по природопользованию «Фонтанке» подтвердили информацию о задержании.

«Государственному инспектору в области охраны окружающей среды поступило предложение о денежном вознаграждении за прекращение административных дел в отношении юридического лица. Инспектор комитета поступил в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства. Лицо, пытавшееся дать взятку, задержано правоохранительными органами. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом комитет не вправе комментировать данную ситуацию», — объяснили в Смольном.

По данным СПАРК, основным видом деятельности ООО «Кон-Сен-Сус» является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания занималась работами по благоустройству в Выборгском и Адмиралтейском районах в 2012-2015 годах.