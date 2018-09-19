В Финляндии резко похолодает, возможен снег

У жителей и гостей Финляндии осталось несколько дней, чтобы насладиться теплом. После этого наступит осень со всеми вытекающими — ночными заморозками и первым снегом на севере страны.

Как сообщает 19 сентября Ilta-Sanomat, в южной части Суоми столбик термометра ближайшие три дня днём будет подниматься выше +20 градусов Цельсия, однако уже в выходные погода изменится — со стороны Британии придёт мощный циклон, а тепло уйдёт в Россию. Ветер с северной Атлантики принесёт холодный воздух, и даже на юге Финляндии на следующей неделе едва ли будет выше +10 градусов.

В то же время в Лапландии от лета уже остались одни воспоминания — дневная температура колеблется от +10 до +15 градусов Цельсия. После похолодания, по прогнозам метеорологов, возможен снег. Также на севере ожидаются ночные заморозки. Столбик термометра в тёмное время суток может опуститься ниже нуля и на юге страны.