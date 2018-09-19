Польша просит разместить американскую базу «Форт Трамп» на своей территории. Готова потратить два миллиарда долларов

Президент Польши Анджей Дуда предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет 19 сентября Meduza.

Дуда отметил, что власти Польши готовы потратить на создание базы два миллиарда долларов, и предложил назвать ее «Форт Трамп». Услышав это, президент США с удивлением поднял брови и улыбнулся, отмечает Associated Press.

Дуда также подчеркнул, что партнерство США и Польши является критическим «в свете растущих вызовов для безопасности», к числу которых он отнес «агрессию» России, распространения оружия массового поражения, терроризм, незаконную миграцию и напряженность на Ближнем Востоке.

Решение о создании постоянной американской базы в Польше может быть принято в начале следующего года.

В настоящее время в Польше на ротационной основе присутствуют три тысячи американских военнослужащих.