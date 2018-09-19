У больницы Петра Великого борт КамАЗа насмерть прихлопнул рабочего. Виновницей стала хлипкая палка

Травму, несовместимую с жизнью, причинил борт грузовой машины рабочему в Красногвардейском районе Петербурга. К трагедии привела конструкция, далёкая от инженерных идеалов.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, накануне на территорию больницы Петра Великого на Пискарёвском проспекте, 47, прибыл КамАЗ для уборки строительного мусора. Во время работы задний борт грузовой машины был открыт и подпёрт палкой. Конструкция оказалась ненадёжной: в какой-то момент борт внезапной захлопнулся и ударил по голове 39-летнего рабочего. Мужчина получил серьёзную травму и скончался на месте происшествия.

В компании «Лапин Энтерпрайз», которая работает на объекте, «Фонтанке» подтвердили информацию о несчастном случае и сообщили, что следствие устанавливает детали.