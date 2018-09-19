Китай сокращает вложения в госдолг США. За месяц инвестиции уменьшились на 7 миллиардов долларов

Китай сократил вложения в американский госдолг на 7,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют обновленные данные минфина США за июль, пишет 19 сентября РБК.

В июне 2018 года китайские вложения в американские государственные облигации составляли 1,178 трлн долларов, тогда как по итогам июля — 1,171 трлн долларов. Сокращение на 7,7 млрд долларов произошло на фоне первого этапа торговой войны между Китаем и США. В то же время Пекин остается лидером среди держателей американских долговых обязательств.

Вторым кредитором США остается Япония, которая, напротив, увеличила вложения в американский госдолг на 5,1 млрд долларов, доведя стоимость казначейских бумаг в своем распоряжении до 1,035,5 трлн долларов. Третье место занимает Ирландия, увеличившая свой пакет американских обязательств на 600 млн долларов — c 299,6 до 300,2 млрд долларов.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о вводе с 24 сентября новых пошлин на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов. До конца 2018 года тарифная ставка будет составлять 10%, но в 2019 году вырастет до 25%. Китай ответил пошлинами на американские товары на сумму 60 млрд долларов с тарифной ставкой в 5% и 10%. Предыдущий пакет пошлин, введенный американцами в июле и начавший действовать в августе, охватил китайские товары на сумму 16 млрд долларов с тарифной ставкой в 25%. Китай ответил пошлинами на товары из США на сумму 34 млрд долларов.