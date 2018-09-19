Американская корпорация готова предоставить России свои технологии, чтобы купить долю в буровой компании

Американская нефтесервисная корпорация Schlumberger готова предоставить России часть своих технологий в случае, если ей придется уйти под давлением санкций. Компания пойдет на такой шаг, чтобы получить долю в крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC), пишут 19 сентября «Ведомости».

Источники издания утверждают, что это является условием одобрения сделки со стороны государства. Первоначально Schlumberger планировала купить контрольный пакет EDC, но позже ей пришлось согласиться на снижение доли ниже 50%, притом, что напрямую Schlumberger будет владеть менее 25% акций EDC. В этот же пакет условий, рассказали четыре источника газеты, входит обязательство Schlumberger оставить собственные технологии, если компании придется покинуть Россию под давлением новых американских санкций.

Какие конкретные технологии может предоставить Schlumberger, пока неизвестно. Два источника издания рассказали, что сейчас этот вопрос обсуждается.

Американская компания пытается приобрести долю в Eurasia Drilling с 2015 года. Сначала она планировала купить 46% с возможностью выкупа остальных 54% через три года. Власти России выступили против, посчитав, что покупка влечет стратегические риски. в октябре 2017 года близкие к сделке источники РБК рассказали, что ФАС выставила Schlumberger условие: возможна продажа только пакета менее блокирующего и в случае усиления санкций даже такой пакет необходимо будет продать российскому юридическому лицу.

В октябре 2017 года близкие к сделке источники РБК рассказали, что ФАС выставила Schlumberger условие: возможна продажа только пакета менее блокирующего и в случае усиления санкций даже такой пакет необходимо будет продать российскому юридическому лицу.