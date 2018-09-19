Федеральный дом у Смольного «минировали» с украинского номера

Эвакуация различных ведомств, населяющих Федеральный дом в центре Петербурга, началась после зловещего звонка в приемную Установного суда. Полиция уже установила, что о бомбе предупреждали с украинского номера.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, звонок о заложенной бомбе на Суворовском проспекте, 62, поступил в приёмную председателя Уставного суда Петербурга. Сообщение об опасности оставил мужчина, номер телефона которого зарегистрирован на Украине.

Напомним, здание, в котором расположены Уставной суд, приемная Валентины Матвиенко, Общественная палата и другие госучреждения, эвакуировали в половине второго дня 18 сентября.

Через десять минут аналогичное послание получили в приёмной университета технологий управления и экономики на Лермонтовском проспекте. В трубке также услышали мужской голос, но звонок был сделан с номера, принадлежащего россиянке. Из здания вывели 500 человек.

Ближе к концу рабочего дня, в 16:30, из бизнес-центра «Остров» у станции метро «Василеостровская» эвакуировали 300 человек. Об опасности взрыва сообщил мужчина, звонивший с местного номера.