В Киеве задержали сына бывшего полпреда главы Чечни на Украине. В его машине нашли белый порошок

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве Адама Цицулаева, сына бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Его подозревают в хранении наркотиков.

Как сообщает РБК со ссылкой на издание «Информатор», задержание прошло в понедельник, 17 сентября. В операции участвовали полицейские, в том числе сотрудники Патрульной полиции и нацгвардия. В машине Цицулаева обнаружили «порошок, похожий на наркотик», он и еще двое россиян были задержаны. На видеозаписи, опубликованной «Информатором», полицейские сажают Цицулаева в свой автомобиль и увозят.

В свою очередь, на сайте Нацполиции Киева сообщается, что в Киеве был задержан гражданин иностранного государства. «Правоохранители, отрабатывая сообщение о подозрительном автомобиле, в котором могут быть запрещенные предметы, провели проверку. В результате осмотра с участием понятых у водителя в кармане нашли порошкообразное вещество белого цвета. Начато уголовное производство», — заявили в полиции.

Там не уточнили, гражданином какой страны является задержанный, но сообщили, что он родился в 1995 году. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) подтверждает, что задержанным оказался Адам Цицулаев.

В пресс-центре СБУ сообщили агентству «Интерфакс-Украина», что получили информацию о визите на Украину людей, «близких к режиму Рамзана Кадырова. По информации ведомства, их целью было вымогательство.