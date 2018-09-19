Получившая отравление в ресторане в Солсбери женщина оказалась уроженкой России. Пресса узнала её имя

Британская пресса узнала имена мужчины и женщины, которые отравились в ресторане Prezzo в Солсбери 16 сентября. Как сообщила 19 сентября газета The Sun, ими оказались 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода, ныне гражданка Израиля Анна Шапиро и ее 42-летний муж британец Алекс Кинг.

Ресторан находится по сосдеству с ресторано Zizzi, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипаль. Шапиро рассказала изданию, что они с мужем заказали пиццу, рыбу, овощи, картофель и бело вино.

К концу обеда, по ее словам, муж почувствовал себя плохо и ушел в туалет. Через некоторое время женщина забеспокоилась, пошла за ним и обнаружила мужчину лежащим на полу с пеной ищо рта. Анна Шапиро позвала на помощь и сразу же сама почувствовала недомогание. Супругов госпитализировали. Алекс Кинг находится в искусственной коме.

The Sun выяснила, что пару могли отравить стрихнином. Полиция исключила версию с нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Sky News ранее сообщал, что пострадавшие являются россиянами, но российское посольство в Лондоне информацию не подтверждало.