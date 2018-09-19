Происшествия
Получившая отравление в ресторане в Солсбери женщина оказалась уроженкой России. Пресса узнала её имя
Британская пресса узнала имена мужчины и женщины, которые отравились в ресторане Prezzo в Солсбери 16 сентября. Как сообщила 19 сентября газета The Sun, ими оказались 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода, ныне гражданка Израиля Анна Шапиро и ее 42-летний муж британец Алекс Кинг.
Ресторан находится по сосдеству с ресторано Zizzi, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипаль. Шапиро рассказала изданию, что они с мужем заказали пиццу, рыбу, овощи, картофель и бело вино.
К концу обеда, по ее словам, муж почувствовал себя плохо и ушел в туалет. Через некоторое время женщина забеспокоилась, пошла за ним и обнаружила мужчину лежащим на полу с пеной ищо рта. Анна Шапиро позвала на помощь и сразу же сама почувствовала недомогание. Супругов госпитализировали. Алекс Кинг находится в искусственной коме.
The Sun выяснила, что пару могли отравить стрихнином. Полиция исключила версию с нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Sky News ранее сообщал, что пострадавшие являются россиянами, но российское посольство в Лондоне информацию не подтверждало.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Через несколько дней после призыва президента РФ Владимира Путина Петров и Боширов дали интервью провластному телеканалу RT. Они назвали себя бизнесменами и заявили, что ездили в Англию «оторваться».