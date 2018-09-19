Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» подошла к европейским берегам. Она направляется в сторону Сирии

В зону ответственности Шестого оперативного флота США, которая охватывает акваторию Восточной Атлантики и Средиземного моря, вечером 18 сентября зашёл американский авианосец.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс», ударная группа, возможно, направляется к сирийскому берегу. На борт «Гарри Трумэна» с корабля снабжения ранее были загружены боеприпасы. Авианосец сопровождают ракетный крейсер «Норманди», ракетные эсминцы «Арли Берк» и «Форест Шерман». Ракетный эсминец «Балкли» из той же группы уже находится в восточной части Средиземного моря.

Эта группа ранее уже наносила удары по объектам запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп говорил, что в случае применения сирийскими правительственными войсками химического оружия, США могут нанести масштабный авиаудар по стране. В российском Минобороны сообщали, что ожидают провокаций с применением химоружия от вооруженной оппозиции. По оценке российских военных, силы ВМС США в Средиземном море располагают, как минимум, 204 крылатыми ракетами «Томагавк» для нанесения ударов по целям в Сирии.