«Секс — это дар Божий». Папа Римский рассказал, что настоящая любовь ведет к вечной жизни

Папа Римский Франциск поговорил о сексе с молодыми христианами из Франции. Об этом сообщили 19 сентября в службе печати Святого престола.

«Сексуальность, секс — это дар Божий. Никаких табу. Это дар, который даёт Господь. У него есть две цели — любить и порождать жизнь. Это страстная любовь, настоящая любовь всегда такая. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведёт тебя к вечной жизни», — заявил понтифик.

И подчеркнул, что Бог создал мужчину и женщину по своему образу и подобию, а семья из мужчины и женщины, по словам Иисуса Христа, как «один человек, единая личность и плоть».

«Это величие сексуальности. И мы должны говорить о ней. Поэтому сексуальность должна жить в этом измерении: в любви между мужчиной и женщиной на протяжении всей жизни… Это правда, что наши слабости, наши духовные падения приводят нас к тому, что мы используем сексуальность вне пределов любви между мужчиной и женщиной. Это грехи, как ложь, гнев или чревоугодие, грехи смертные. Но это не сексуальность любви, она поддельная, оторвана от любви и используется ради развлечения», — подчеркнул папа Франциск.

И привел в пример индустрию порнографии — это, по мнению понтифика, и есть сексуальность, оторванная от любви.