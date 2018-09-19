Госпитализированная после разрешённого митинга в Свердловском саду Шахназ Шитик получила 20 суток административного ареста

Недовольная изменениями в пенсионном законодательстве 54-летняя активистка Шахназ Шитик ближайшие 20 дней проведёт в изоляторе. Ей вменили повторное участие в несогласованном митинге.

Как передаёт 18 сентября «Медиазона» из Дзержинского районного суда, заседание прошло в закрытом режиме. Шахназ Шитик дали 20 суток ареста, протестное движение «Весна» уточняет, что административное наказание связано с акцией 7 сентября. Тогда, как ранее писала «Фонтанка», Шахназ участвовала в акции-перформансе — глава государства в повозке, запряжённой людьми предпенсионного возраста, проехал по Невскому проспекту. Шахназ и ее супруга задержали через несколько дней после акции.

На разрешённом митинге в минувшее воскресенье, 16 сентября, ее также пытались задержать, однако протестующие отбили женщину, которая из-за реформы выйдет на пенсию на год позже. На акции ей на голову поставил ботинок полицейский, распылили в лицо перцовый баллончик, в итоге женщину забрала скорая помощь. Из больницы в отдел полиции и обратно она ездила несколько раз. Подробности читайте в материале «Фонтанки».