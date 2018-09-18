Трамп не намерен вводить санкции против компаний, поддерживающих строительство «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп не будет проводить политику санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Он лишь выразил сожаление о финансовых вливаниях Германии в Россию.

Об этом, как передаёт 18 сентября RT, американский лидер рассказал во время визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон. Отвечая на вопросы журналистов, он отверг вероятность ввода санкций против немецких компаний, но отметил, что «к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» важен для ее страны.