Трамп не намерен вводить санкции против компаний, поддерживающих строительство «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп не будет проводить политику санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Он лишь выразил сожаление о финансовых вливаниях Германии в Россию.
Об этом, как передаёт 18 сентября RT, американский лидер рассказал во время визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон. Отвечая на вопросы журналистов, он отверг вероятность ввода санкций против немецких компаний, но отметил, что «к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России».
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» важен для ее страны.
Справка:
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».