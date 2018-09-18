iOS 12 - новый drug айфонавта

1 Когда мы узнали, что Apple даст операционке новую жизнь?
Анонсы новой версии мобильной системы iOS 12 появились ближе к лету этого года. Уже тогда заядлые гаджетоманы узнали, что среди ноу-хау ожидается внедрение ряда инструментов из серии Digital Health. А так как тема «цифрового здоровья» в последние годы активно развивается в России, «айфонавты»-соотечественники навострили уши. Правда, как говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сама компания Apple сказала, что не будет вводить какие-то новые функции, а будет дорабатывать iOS 11. На эту версию было очень много нареканий по стабильности работы.
2 Какая она, новая жизнь?
Apple утверждает, что iOS стала работать еще быстрее, а производительность оптимизирована на всех поддерживаемых устройствах, начиная с iPhone 5S и iPad Air. На 70% быстрее должна открываться камера, а клавиатура способна появляться на 50% быстрее, также увеличилась скорость отклика при наборе текста на ней. Обещается так же, что при высокой нагрузке устройства запуск программ будет осуществляться почти в два раза быстрее.
3 Есть что для фотографов?
Есть функция «Предложения поделиться», которая рекомендует поделиться фотографиями, снятыми на каком-то событии с теми, кто на них изображен. Улучшенная функция поиска позволяет проще находить и свои фото с помощью умных подсказок и нескольких ключевых слов. QR-коды теперь выделяются в кадре камеры, поэтому их стало легче сканировать.
4 Эффекты камеры в FaceTime
Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин считает, что возможность добавить второе лицо в Face ID – это, собственно, самое крутое улучшение новой ОС. Он говорит, что если человек носит очки или другие аксессуары на лице, то раньше айфону было проблемно узнавать хозяина. Теперь это в прошлом.
5 Как еще сообщить о себе миру?
С помощью Animoji, конечно. Они теперь включают в себя ти-рекса, привидения, коалу и тигра. А еще могут подмигивать и показывать язык. Еще с символами Animoji можно записывать ролики продолжительностью до 30 секунд. «Анимодзи теперь могут работать в режиме дополненной реальности», – добавляет Илья Шатилин.
6 Интернет-маньякам
Функция «Экранное время» сделана для интернет-зомби, которые забывают, сколько времени они сидят в гаджетах. Она позволяет просматривать отчеты о времени, проведенном в программах, сводки использования программ по категориям, количество полученных уведомлений и сеансов работы с устройствами. И конечно, без ограничений никуда: они возможны и помогают определить, сколько времени пользователь, и стар и млад, может провести в программах и на веб-сайтах. В случае пользования гаджетом ребенком контроль осуществляется со «взрослого» устройства iOS.
7 Новая iOS помогает «не беспокоить»
Илья Шатилин отмечает, что сильно продвинулись разработчики Apple вперед в режиме «Не беспокоить». «У меня часто бывало так, что я забывал его выключить после встречи и потом пропускал кучу звонков. Теперь режим умеет сам выключаться по трем условиям: просто через час после включения; вечером того же дня; и, самое интересное — когда вы уходите из того места, где он был включен. Например, кончился спектакль, вы вышли из театра — и он снова звонит! Чудеса! А еще есть ночной режим, при котором экран темнеет, и уведомления на нем не отображаются, а становятся видны только утром, когда вы проснетесь».
8 Siri
Отдельно введена функция «Быстрые команды Siri», которая позволяет экономить секунды, предоставив каждой программе возможность работать с Siri. Если это кому-то поможет, более естественные и выразительные голоса теперь доступны для ирландского английского, южно-африканского английского, датского, норвежского языков, кантонского диалекта, а также мандаринского диалекта в Тайване.
9 Рулетка
Шатилин отмечает, что рулетка (ещё одна новая игрушка дополненной реальности), которая призвана измерять предметы простым помечанием двух точек, работает весьма избирательно. Узнать точный размер мелких предметов, особенно если они находятся на узорчатом фоне, получается легко. А вот узнать высоту здания или площадь комнаты – уже не очень, даже если чертить узоры в воздухе своим айфоном старательно. Пока эта функция сырая, констатирует аналитик.
10 Обновляться или нет?
«Ещё есть такое изменение – поддержка старых устройств, начиная с iphone 5S. Это достаточно древнее устройство. Обещают, что оно будет по производительности быстрее, чем когда оно работало на iOS11, – говорит Муртазин. Конечно, у пользователя остаётся опция не обновляться. Обновление не автоматическое, его нужно принять». Правда, отмечает Мутазин, в экосистеме Apple отсутствие обновлений не даёт возможности загружать некоторые приложения. Раньше большинство пользователей Apple обновлялись на новые версии. После выходя неудачных iOS10 iOS 11 не все торопятся обновляться сразу. "Всегда были какие-то косячки. Сейчас есть надежда, что их будет меньше, но нет надежды, что их не будет вообще», – говорит Муртазин. В Apple заманивают тем, что функция автоматического обновления ПО теперь позволяет устанавливать обновления iOS ночью. Никому не мешая и никого не трогая.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»