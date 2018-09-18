iOS 12 - новый drug айфонавта

10 Обновляться или нет?

«Ещё есть такое изменение – поддержка старых устройств, начиная с iphone 5S. Это достаточно древнее устройство. Обещают, что оно будет по производительности быстрее, чем когда оно работало на iOS11, – говорит Муртазин. Конечно, у пользователя остаётся опция не обновляться. Обновление не автоматическое, его нужно принять». Правда, отмечает Мутазин, в экосистеме Apple отсутствие обновлений не даёт возможности загружать некоторые приложения. Раньше большинство пользователей Apple обновлялись на новые версии. После выходя неудачных iOS10 iOS 11 не все торопятся обновляться сразу. "Всегда были какие-то косячки. Сейчас есть надежда, что их будет меньше, но нет надежды, что их не будет вообще», – говорит Муртазин. В Apple заманивают тем, что функция автоматического обновления ПО теперь позволяет устанавливать обновления iOS ночью. Никому не мешая и никого не трогая.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»