Росалкогольрегулирование пыталось посчитать пиво в «Метрополе» на Садовой. Но директор паба оказалась непреодолимой преградой

Сотрудники Росалкогольрегулирования пришли в ресторан в центре Петербурга за пивом, которое течёт мимо ЕГАИС. Добираться до образцов живого напитка пришлось при поддержке полицейского, но руководство выдержало оборону.

Как стало известно «Фонтанке», 18 сентября в гастропаб «Метрополь» на Садовой, 22/2 контрольный отдел Росалкогольрегулирования (РАР) по Северо-Западу привело распоряжение из Москвы присмотреться к производству алкоголя. Едва ли у подобного заведения могли быть проблемы с лицензией, но в масштабах торговли усомнились.

По декларациям паб, обещающий гурманам пивную феерию, исправно варит напиток. В заведении есть варочный цех с пятью ёмкостями на 2,5 тонны для брожения и пятью, но уже на тонну, для хранения. Однако в единой системе учёта алкогольной продукции (ЕГАИС) данные о производительности собственной пивоварни отсутствуют. Сотрудников РАР смутило несоответствие, и в час дня они потребовали от руководства «Метрополя» отчёта.

Попытка сверить остатки продукции с ЕГАИС натолкнулась на сопротивление. Между проверяющими и пивом встала сначала директор паба, а потом подоспевшие на подмогу юристы. В результате на место вызвали полицейского, но его просьбу допустить сотрудников РАР к алкоголю в «Метрополе» также проигнорировали.

Застать непреклонного директора в пабе и получить комментарий корреспонденту «Фонтанки» не удалось. По словам сотрудников, визит Росалкогольрегулирования прошёл для них практически незамеченным: аппетит туристическим группам, которые в обед принимало заведение, проверка не испортила.