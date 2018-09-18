Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения в Сирии российского Ил-20. По какой статье — неизвестно
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рапортовала о возбуждении уголовного дела после крушения российского самолета у берегов Сирии. По какой статье будет расследоваться катастрофа, она не упомянула.
Следком вечером 18 сентября смог уточнить лишь, что следователи работают совместно с представителями Минобороны. «Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – это все подробности, которые смогли добавить в СК.
Справка:
Самолёт с 15 российскими военнослужащими на борту разбился вечером 17 сентября. В Минобороны вину за катастрофу возложили на Израиль, уточнив, что российский Ил-20 пилоты использовали как прикрытие от сирийских ПВО. Израиль отметил, что со стороны Латакии вёлся беспорядочный огонь. В разговоре с премьер-министром Беньямином Нетаньяху российский президент указал на необходимость соблюдать международные договорённости.