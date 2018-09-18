Под Гатчиной «Шкода» сбила двоих на автобусной остановке

Женщина не справилась с управлением во время обгона на областной трассе Торфяное – Коргузи. От удара с машиной такси её развернуло и вынесло на автобусную остановку

Как сообщает региональное управление ГИБДД, двух пешеходов увезли в больницу около семи часов вечера 18 сентября. Женщина 58 лет и мужчина 57-ми получили травмы средней степени тяжести. Очевидцы в социальных сетях добавляют, что 39-летняя водитель на «Шкоде» якобы вылетела на остановку после того, как пыталась обогнать поток машин.

Утром в Петербурге под колёсами машин пострадали несколько человек, в том числе 11-летняя девочка. Ее сбили на пешеходном переходе.