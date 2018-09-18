Суд отклонил иск к Роскомнадзору от сервиса для обхода блокировок Telegram. На это ушло 15 секунд

Компании Private Networks LP отказано в удовлетворении иска к Роскомнадзору. Принадлежащий им сервис TgVPN перестал работать, когда ведомство пыталось заблокировать Telegram.

О ходе процесса 18 сентября сообщает «Медиазона». Судья обошлась без прений сторон и приняла решение за 15 секунд, отказав компании в удовлетворении иска. Мотивировочную часть зачитывать она также не стала.

Иск был подан Private Networks LP Владислава Здольникова, ей принадлежит прокси-сервис TgVPN. IP-адреса, на которых работала программа, попали под блокировку Роскомнадзора и Генпрокуратуры, когда ведомства пытались остановить работу мессенджера Telegram в России. Представители Private Networks LP обвинили Роскомнадзор в превышении полномочий и нанесении экономического ущерба, регулятор, в свою очередь, упомянул, что сервис помогает получить доступ к «экстремистским каналам».

Это не первый раз, когда суд отклоняет иски компаний, попавших под блокировку вместе с мессенджером. В августе петербургская компания «Инвестори» не смогла добиться взыскания с регулятора и Минфина 5 миллионов рублей ущерба, причинённого действиями Роскомнадзора.