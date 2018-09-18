Под Воронежем столкнулись два пассажирских автобуса. СМИ сообщают о десятках пострадавших и троих погибших

В Воронежской области вечером 18 сентября столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Источники агентства в службе «Скорой помощи» сообщили, что погибли трое человек, еще как минимум 16 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Собеседники в экстренных службах региона говорят, что всего пострадать в аварии могли около 40 человек.

По предварительной информации, ДТП произошло около 20.30 на 525 км трассы М-4 «Дон». Автобусы «Вольво» и «Неоплан» выполняли междугородние перевозки, они столкнулись, двигаясь в попутном направлении.