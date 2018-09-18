Больной Медведев победил Соузу и вышел во второй раунд St. Petersburg Open 2018

На петербургском теннисном турнире St. Petersburg Open 2018 завершился второй соревновательный день. Из двух россиян во второй раунд вышел только один.

Немец Ян-Леннард Штруфф (№50 мирового рейтинга) одолел Андрея Рублева (№69) 6:4, 7:6. Зато Даниил Медведев (№35) победил португальца Жоао Соуза (№49) 6:4, 6:1. По словам Медведева, во время матча у него были проблемы со здоровьем.

«Я чувствовал себя не очень хорошо во время матча, плохо было с утра, может, съел что-то не то, может, ещё что. Тяжело было играть, поэтому рад, что выиграл довольно-таки легко. Очень сильный соперник. Хотел бы поблагодарить всех, кто был на матче», – заявил Медведев.

Другие результаты дня выглядят следующим образом:

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №28) – Лукас Мидлер (Австрия, №207) 7:5, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, №62) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, №80); 7:6, 2:6, 6:3

Лукаш Лацко (Словакия, №77) – Маркос Багдатис (Кипр, №89) 6:2, 4:6, 7:5.

В среду, 19 сентября, на турнире встретятся:

Роберто Баутиста Аугусто (Испания, №26) – Лука Ванни (Италия, №170)

Денис Шаповалов (Канада, №34) – Адриан Менендес-Масейрас (Испания, №126)

Станислас Вавринка (Швейцария, №88) – Карен Хачанов (Россия, №24)

Михаил Южный (Россия, №110) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, №78)

Фабио Фоньини (Италия, №13) – Мартин Клижан (Словакия, №65).

Напомним, накануне на турнире произошел первый скандал. Российский теннисист Евгений Донской проиграл свой матч и после этого назвал судью придурком.