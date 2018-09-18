Трамп заявил о готовности разместить американскую военную базу в Польше

Президент США Дональд Трамп «всерьез раздумывает» над созданием постоянной американской военной базы в Польше. Как пишет Bloomberg, Трамп заявил об этом 18 сентября во время встречи в Вашингтоне с польским лидером Анджеем Дудой.

«Польша крайне заинтересована в том, чтобы США были представлены в стране. Если они так этого хотят, мы, конечно, готовы об этом говорить», – сказал американский президент.

Как пишет Bloomberg, это будет означать постоянное военное присутствие США в Польше. Сейчас американские военные проходят там службу на ротационной основе.

Анджей Дуда во время встречи подчеркнул, что военная база США нужна Польше для успешного противостояния России.