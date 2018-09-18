СКА разгромил «Северсталь». Хет-трик на счету Якупова

Победой для хоккейного клуба СКА завершился седьмой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» во вторник, 18 сентября, в Череповце. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).

Шайбы забросили Наиль Якупов (1-я минута, 27, 39), Александр Дергачев (19), Патрик Херсли (23). Отметим также три результативные передачи Никиты Гусева.

Теперь на счету СКА 10 очков. С пятого места в Западной конференции петербуржцы поднялись на вторую строчку. Следующий матч армейцы проведут также на выезде против московского «Динамо» 20 сентября.