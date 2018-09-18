СБУ сообщила о задержании в Киеве россиянина, «близкого к Рамзану Кадырову». В его машине нашли «белый порошок»

Национальная полиция Украины задержала россиянина, которого считает «близким к главе Чечни Рамзану Кадырову». Как пишет 18 сентября «Коммерсантъ», источники в Службе безопасности страны (СБУ) рассказали, что задержан Адам Цицулаев, сын бывшего представителя Чечни на Украине.

Украинские силовики говорят, что задерживали мужчину по наводке. В полицию сообщили об автомобиле, в котором якобы перевозят наркотики. После досмотра в машине обнаружили «порошкообразное вещество белого цвета». Пакет находился под пассажирским сидением, порошок отправили на экспертизу. В полиции считают, что водитель и двое его пассажиров (1994 и 1996 годов рождения) собирались заниматься на Украине вымогательством.