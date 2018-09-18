Путин указал Нетаньяху на нарушение суверенитета Сирии и российско-израильских договорённостей из-за сбитого Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре вечером 18 сентября обсудили ситуацию со сбитым над Средиземным морем Ил-20.

Краткое содержание разговора, который состоялся по инициативе Нетаньяху, опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что подобные операции Израиля нарушают суверенитет Сирии. «В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО», – сказал президент и призвал израильскую сторону «не допускать впредь таких ситуаций».

Напомним, израильская сторона ранее уже сообщала о переговорах Нетаньяху и Путина. Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военных и пообещал, что информацию о действиях авиации в день крушения в Москву доставит командующий ВВС страны.