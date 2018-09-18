Путин указал Нетаньяху на нарушение суверенитета Сирии и российско-израильских договорённостей из-за сбитого Ил-20
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре вечером 18 сентября обсудили ситуацию со сбитым над Средиземным морем Ил-20.
Краткое содержание разговора, который состоялся по инициативе Нетаньяху, опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что подобные операции Израиля нарушают суверенитет Сирии. «В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО», – сказал президент и призвал израильскую сторону «не допускать впредь таких ситуаций».
Напомним, израильская сторона ранее уже сообщала о переговорах Нетаньяху и Путина. Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военных и пообещал, что информацию о действиях авиации в день крушения в Москву доставит командующий ВВС страны.
Справка:
Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем вечером 17 сентября, все 15 военнослужащих, которые находились на борту, погибли. В Минобороны объяснили, что самолёт в этой зоне выполнял разведзадания, выясняя где в Идлибе боевики хранят и производят дроны. В крушении глава ведомства Сергей Шойгу обвинил израильских лётчиков, якобы они воспользовались российским самолетом как прикрытием. Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО, Израиль в качестве причины трагедии назвал беспорядочный огонь с территории Латакии.