Подросток захлебнулся в бассейне на Правды. Его спасают в больнице Раухфуса

Юный посетитель оздоровительного комплекса в центре Петербурга получил тяжелейшие травмы. Он потерял сознание и ушел под воду.

Как стало известно «Фонтанке», 18 сентября скорая помощь увезла из физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» на улице Правды 15-летнего подростка. Около половины седьмого вечера его доставили в детскую больницу имени Раухфуса на Лиговском проспекте и из-за тяжести повреждений направили в реанимацию.

По предварительной информации, юноша потерял сознание, когда сидел на бортике бассейна. Купающиеся не сразу заметили тонущего мальчика, но успели вытащить его на поверхность. Пострадавший остаётся в реанимации, но опасений за его жизнь у врачей нет.