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18.09.2018 20:05
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“Фонтанка” за 60 секунд — 18 сентября

Корреспондент «Фонтанки» Юлия Никитина с группой журналистов-расследователей РИА «ФАН» съездила в Центральноафриканскую Республику и увидела то, чего не увидели погибшие там журналисты ЦУР Джемаль, Расторгуев и Радченко.

Бывший «ночной губернатор Петербурга» Владимир Кумарин прокомментировал убийство авторитетного свидетеля Бадри Шенгелии.

Новые правила эксплуатации дорог ставят крест на ларьках. Чиновники пока решили защищать только те киоски, что торгуют прессой.

Мечта Остапа Бендера — утром стулья, а вечером деньги — реализовалась в порту Петербурга в виде инвестиционного проекта. Бюджет на этом может потерять около миллиарда рублей налогов.

Комитет по туризму заказал план развития водных перевозок аж до 2030 года и назвал его «дорожной картой». Если бы это была единственная неувязочка, мы бы и переживать не стали.

Если вы хотите подарить кому-нибудь свое сердце, об этом можно будет написать в паспорте. Также можно будет подарить глаза, печень и все остальное — по мелочи.

Вот вы смеетесь, когда видите людей с плакатами «США, руки прочь от наших пенсий». Выборы в их конгресс могут сделать наши квадратные метры дороже. Обама только парадными ограничивался, а Трамп по-крупному пошел вредить.

В Советском Союзе рак лечили лучше, чем в России, а вот раковых больных — хуже. Объясняем, почему.

Экс-депутат ЗакСа Светлана Нестерова попала в десятку. И по годам, и по миллионам штрафа.

 

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