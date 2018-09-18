Сколько нужно полицейских, чтобы одну противницу пенсионной реформы задержать

Митинг против пенсионной реформы в Свердловском саду отличился неудавшимся задержанием пожилой женщины. Ее буквально отбила толпа, соцсети умилились солидарности протестующих. Но хэппи-энда не случилось: ее увезла «скорая помощь», но полиция устремилась следом. В ближайшее время Дзержинский суд решит, какое наказание назначит главная героиня этого трагифарса: 150 тысяч штрафа, 30 суток ареста, а может быть, всё и сразу.

Динар Идрисов

Митинг 16 сентября кому-то показался пресноватым по сравнению с тем, на котором задержали 600 человек. Но одно задержание все же было — и по трудозатратам оно стоило десяти. В ролях: «пенсионерка», баллончик «Черемухи», толпа полицейских и «эшница в лабутенах».

Видео с попыткой задержания Шахназ Шитик на митинге в Свердловском саду 16 сентября обошло соцсети. Сотрудники Росгвардии попытались увести женщину в розовом капюшоне, а толпа скандировала «Позор!» и «Отпусти!»

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1041293479408689153

«У меня в руках был плакат «Есть такая профессия преступную власть от народа защищать», – рассказала Шахназ Шитик «Фонтанке». – Я держала плакат и фотографировала людей на митинге, а в кадр мне все время попадались «эшники». Они в гражданской одежде подходят и записывают, что люди говорят. Я им говорю: «Вы плохие разведчики, вас легко узнать – у всех одинаковые камеры. Скажите вашему начальству, пусть оптом аппаратуру не берут». Тогда один из них подошел ко мне, подмигнул, улыбнулся, и меня тут же постучали по локтю — пройдемте. А я на урне стояла — думала, может, им не нравится, что я на ней стою».

54-летняя гражданка Шитик слезла с урны и спросила, на каком основании ее хотят увести и, не получив ответа, уперлась пятками в землю. Плакат у нее отобрали и разорвали в суматохе. На шум сбежался народ. Женщину уронили на траву, кто-то распылил «Черемуху». «Меня не били, нет, просто сотрудник, который у моей головы стоял, поставил мне на лоб ботинок, – говорит Шитик. – Было неприятно, я закрыла глаза, боялась, что газ попадет в глаза. Они испугались, наверное, что люди стали меня отбивать, а я немолодая девушка, мне может стать плохо. И меня оставили».

Плохо, действительно, стало. Вызвали «скорую помощь». Шахназ Шитик уложили на носилки и повезли в Мариинскую больницу. Однако полицейские о ней не забыли — и поехали следом.

Дело в том, что эта пожилая женщина — митингующий-рецидивист. 7 сентября она участвовала в акции движения «Весна» «Путин едет на пенсионерах» – изображала одну из пенсионерок, которые тянули тележку с "почетным грузом". Тогда на нее протокол не составили, а вот 16 сентября решили, что пора. Тем более, что это было уже повторное нарушение порядка проведения митингов и демонстраций гражданкой Шитик. Первый раз протокол об административном правонарушении по статьям 19.3 и 20.2 на нее был составлен 8 ноября 2017 года. Еще с тремя десятками других граждан она попыталась устроить бессрочную акцию протеста у метро «Гостиный двор» в продолжение акции «Он нам не царь». После этого Шахназ Шитик отсидела 5 суток под арестом и заплатила 15 тысяч рублей штрафа. Теперь за участие в театрализованной постановке на Невском ей грозит статья 20.2 часть 8 — повторное нарушение, штраф от 150 до 300 тысяч рублей или до 30 суток ареста.Претензий по митингу 16 сентября пока не предъявлено.

Итак, с Свердловской площади Шахназ Шитик привезли в приемный покой Мариинской больницы. В приемном покое у женщины зафиксировали ушиб грудной клетки и мягких тканей и предложили остаться на отделении скорой помощи.Пока решался вопрос о госпитализации, у выхода из больницы собралось десятка полтора сотрудников полиции. Почетный караул зафиксировал на видео правозащитник Динар Идрисов.

Среди сотрудников в полицейской форме, приехавших забирать Шитик в отдел, оказалась девушка с бейджем «Пресса» на груди. Шитик решила, что это «эшница» и попыталась ее подколоть: «Дорогая моя, ты бы ботинки поприличнее купила себе, или тебе так мало платят?» В ответ девица подошла к пожилой женщине вплотную и заявила, что ее обувь стоит 30 тысяч рублей — когда правозащитник Динар Идрисов рассказал об этом эпизоде в социальных сетях, даму прозвали «эшницей в лабутенах». Впоследствии задержанной пришлось давать объяснения по этому эпизоду — но дело об оскорблении сотрудника при исполнении все-таки решили не оформлять.

В 23 часа Шитик попыталась выйти из больницы в сопровождении мужа и правозащитника Идрисова. Но внизу уже дежурили шестеро полицейских. Они силой усадили женщину в свою машину и увезли в 78 отдел на Чехова, 15.

https://www.youtube.com/watch?v=ynxGpaEfhNc

Но в отделе Шитик снова пожаловалась на недомогание, ей опять вызвали «скорую», которая отвезла ее обратно в Мариинскую больницу. Там женщина провела ночь под наблюдением двоих сотрудников полиции, а в понедельник, 17 сентября, около 17 часов ее выписали, оформив больничный лист. И она тут же была доставлена снова в 78 отдел. Спустя малое время «скорая» уже везла ее в Александровскую больницу. Но там решили, что неугомонная гражданка может полечиться амбулаторно.

Ночь с понедельника на вторник Шахназ Шитик провела в 78 отделе полиции. Предложенный полицейскими ужин она отвергла как непригодный для питания человека. Заходить в камеру категорически отказалась (там дурно пахло и, по ее подозрениям, водились клопы), так что запирать с таким трудом уловленную нарушительницу не стали. Для ночлега предоставили два стула и одеяло.

«Я должна была выйти на пенсию через год, а теперь из-за реформы не выйду, – говорит Шахназ Шитик. – Работаю монтажником радиоэлектронного оборудования. В последние два-три года неофициально, чтобы не платить налог. Я за что налог плачу? Если мне нужны медицинские услуги, за уколы и анализы все равно приходится платить.А за армию, которая убивает чужих детей, я платить не буду».

«Фонтанка» выслушала вторую сторону. Собеседник в 78 отделе полиции сообщил, что за полтора дня гражданку Шитик возили в больницу 3-4 раза, в том числе и ночью. «Она жаловалась на здоровье, а врачи ее отпускали домой, что, видимо, говорит о симуляции, – вздохнул сотрудник. – В определенный момент у нас была информация, что в больницу приедут ее знакомые и на выходе произойдет потасовка революционная, аналогичная той, что случилась на митинге. Поэтому сотрудники решили приехать кучно».

В итоге ни один сотрудник не пострадал. Вторник, 18 сентября, рецидивистка Шитик провела в 78 отделе полиции, ожидая этапирования в суд. Решение, судя по всему, будет вынесено ближе к ночи.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"