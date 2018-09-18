Центр «Э» на Урале отказался считать геев социальной группой и не нашел экстремизма в комментариях с призывами к убийству представителей ЛГБТ

Ресурсный центр ЛГБТ в Свердловской области пытался через Следственный комитет и полицию добиться удаления с ряда сайтов комментариев, оскорбляющих людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Центр «Э» меры принимать отказался, обосновав это тем, что геи не являются группой, объединенной национальной, расовой, религиозной или социальной принадлежностью.

О том, что в призывах к убийствам и оскорблениях региональный центр «Э» не нашел признаков преступления, 18 сентября сообщает Znak.com. Издание сообщает, что на некоторых сайтах под материалами, например, об открытии в Екатеринбурге ресурсного центра для сексуальных меньшинств, пользователи в комментариях призывали принудительно лечить представителей ЛГБТ и «применять к ним физическую силу вплоть до убийства». Юрист Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анна Плюснина обратилась в Следственный комитет с жалобой, оттуда ее заявление передали в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. «О каких-либо конфликтных ситуациях, ситуациях противоборства между представителями национальных, расовых или религиозных групп в тексте речь не идет, а также не говорится о необходимости или желательности совершения каких-либо действий в отношении них. Таким образом, в действиях неустановленных лиц, разместивших указанные комментарии, признаков правонарушений, в том числе экстремистской направленности, не усматривается», — ответили в МВД.

Издание отмечает, что добиваться возбуждения уголовных дел и привлекать кого-то к реальным срокам у центра намерений нет, речь шла лишь об удалении подобных комментариев.

Напомним, жительница Омска Любовь Калугина ранее попала под уголовное дело об экстремизме после поста феминистской направленности. Центр «Э» не стал отказывать в проверке по анонимной жалобе, в которой говорилось об оскорблении социальной группы «мужчины».