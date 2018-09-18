Работа кипит. Смольный ответил на заявление Патрушева о волоките с решением проблем полигона «Красный Бор»

Комитет по природопользованию Смольного включился в заочную полемику с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который раскритиковал затянувшуюся рекультивацию полигона «Красный Бор».

Как напомнили в комитете 18 сентября, концепция очистки «Красного Бора» уже разработана. Предполагается частичная переработка жидких токсичных отходов и консервация всей территории полигона с помощью вертикальных и горизонтальных экранов. Подчёркивается, что концепция получила одобрение научно-технического совета Петербурга и положительные оценки от международных экспертов. Отдельно остановились на проекте очистных сооружений, который прошёл общественные слушания и готовится к экологической госэкспертизе. Вместе с ним публике представили ремонт временных дамб вокруг двух открытых карт с ядовитыми отходами, но его в отчёте не упомянули.

Отметили также понтоны, укрепление дамб, противофильтрационное покрытие открытых карт №64 и 68, восстановление системы видеонаблюдения и контроля управления доступом и добавили, что денег для поддержания полигона из бюджета достаточно. Так, комитет по природопользованию готов купить систему защиты от беспилотников, чтобы оградить «Красный Бор» от несанкционированной видеосъемки.

Работа, как утверждают в комитете, ведётся не только с различными ведомствами, но и с международными специалистами. Так, в феврале пробы из карт брали финские эксперты. Предполагалось, что результаты исследований предоставят к лету, но в начале сентября их ещё не было.

«Все предписания, выданные в прошлые годы Департаментом Росприроднадзора по СЗФО, исполнены», – отчитались в пресс-службе комитета по природопользованию.

Ранее во вторник вопрос о «Красном Боре» поднял секретарь Совбеза Николай Патрушев на выездном совещании в Нарьян-Маре. Ситуацию с хранением 2 млн тонн ядовитых отходов он назвал критической и потребовал незамедлительных мер от Минприроды и правительства Петербурга. Отдельно влетело за неисполнение прошлых распоряжений, которые он не стал конкретизировать, и местным чиновникам в целом – за медлительность.