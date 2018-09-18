Полтавченко просит Медведева помочь газетным киоскам. Они оказались вне закона из-за нового ГОСТа по эксплуатации дорог

Губернатор Георгий Полтавченко попросил председателя правительства России Дмитрия Медведева скорректировать федеральный ГОСТ об эксплуатации дорог и улиц. Документ, вступивший в силу с 1 сентября, требует освободить проезжую часть, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, разделительные полосы и обочины от посторонних предметов.

Из-за этих требований могут пострадать киоски с печатной прессой. Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев, в Петербурге работает 740 таких ларьков. Все они окажутся под угрозой закрытия.

В письме, которое Георгий Полтавченко направил в адрес премьер-министра 18 сентября, глава города просит вывести из-под действия ГОСТа «нестационарные торговые объекты по реализации печатной продукции». По его словам, такие киоски «обеспечивают занятость 5 тысяч петербуржцев, большинство из которых — люди предпенсионного возраста или малообеспеченные». Кроме того, их закрытие может повлечь за собой банкротство издательских домов и типографий, говорит глава города. Наконец, петербургские компании лишь недавно инвестировали 100 млн рублей в обновление 50 своих павильонов.

Однако, по мнению участников рынка, новый ГОСТ несет риски не только для распространителей прессы. Всего под угрозой сноса может оказаться от трети до половины всех ларьков, тележек и уличных кафе. О том, почему Смольный не стал защищать всех предпринимателей и какие альтернативы чиновники предлагают бизнесу, читайте в материале «Фонтанки».