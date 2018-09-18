Путин передал Чечне нефтяную компанию. СМИ писали, что Кадыров конкурировал за нее с Сечиным

Президент России Владимир Путин передал Чеченской республике в собственность 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром». Соответствующий указ опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации.

В документе утверждается, что из федеральной собственности в региональную компанию решили передать в «целях развития промышленного производства в Чеченской республике и повышения эффективности использования имущества».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров просил о передаче компании региону еще в 2015 году. На правах аренды «Чеченнефтехимпром» использовала «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин. По оценкам СМИ, в собственности у компании — 1000 нефтяных скважин (270 из них — действующие), 4 нефтебазы, 8 нефтепарков, более 500 км нефте- и газопроводов.

Когда в 2015-м Кадыров просил передать «Чеченнефтехимпром» региону, то уверял, что ущерба интересам «Роснефти» это не нанесет. Кроме того, глава Чечни говорил, что значительный потенциал компании не используется — речь идет о земельных ресурсах и инфраструктуре, не связанной с нефтепереработкой. Тем не менее решение так и не было принято, а в СМИ писали, что против выступал Игорь Сечин.