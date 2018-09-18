Рядом с «Василеостровской» эвакуирован бизнес-центр. Экстренные службы ищут взрывчатку в общественных зданиях третий раз за день

Торговый и бизнес-центр на углу 9-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова эвакуирован вечером 18 сентября. В здании располагаются больше 50 организаций.

Об эвакуации из-за анонимного звонка о бомбе в соцсетях сообщают очевидцы, информацию «Фонтанке» подтвердили в одном из образовательных центров Петербурга, чей филиал располагается на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 36. Кинологам и взрывотехникам предстоит проверить шесть этажей бизнес-центра.

Это третий раз за день, когда в экстренные службы поступает информация об анонимных звонках с угрозами взрыва. Ранее были эвакуированы Федеральный дом напротив Смольного и университет на Лермонтовском проспекте.