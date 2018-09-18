Путин и Нетаньяху обсудили крушение российского самолета. Израильский премьер предложил отправить в Россию главу ВВС страны с объяснениями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета в Сирии. Как пишет Russia Today, 18 сентября вечером Нетаньяху провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Израильский премьер подчеркнул, что страна готова предоставить всю необходимую информацию об инциденте. И даже направить в Москву главу ВВС страны с объяснениями.