Путин и Нетаньяху обсудили крушение российского самолета. Израильский премьер предложил отправить в Россию главу ВВС страны с объяснениями
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета в Сирии. Как пишет Russia Today, 18 сентября вечером Нетаньяху провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.
Израильский премьер подчеркнул, что страна готова предоставить всю необходимую информацию об инциденте. И даже направить в Москву главу ВВС страны с объяснениями.
«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», — цитирует издание заявление пресс-службы премьер-министра Израиля.
Справка:
Самолет Ил-20 был сбит вечером 17 сентября, погибли 15 россиян, которые находились на борту. В Минобороны виновным считают Израиль, якобы российский самолет использовали как прикрытие для израильских истребителей, которые наносили удары в районе Латакии. Ил-20 сбили сирийские комплексы ПВО (С-200, были проданы Россией). Израиль, в свою очередь, заявил, что трагедия произошла из-за беспорядочной стрельбы сирийцев. Президент России Владимир Путин назвал крушение «цепью трагических обстоятельств».