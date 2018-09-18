Ремонт на юге КАД перенесли. Две полосы между ЗСД и М-10 закроют с 22 сентября

На внешнем кольце КАД между развязками с Дачным проспектом (и ЗСД) и Московским шоссе (трасса М-10 «Россия»), на участке с 71-го по 76-й километр, перекроют две полосы движения, сообщает 18 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут введены на период с 22 сентября по 7 октября в связи с работами по устранению колейности, которые проведёт АО «ВАД». Изначально ремонт был запланирован на 8 – 24 сентября, но по техническим причинам его перенесли.

В течение двух недель для транспорта закроют третью и четвёртую полосы, на первой и второй скоростной режим ограничат до 50 км/ч.

Водителей предупредят с помощью табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будут установлены временные дорожные знаки, ограждения и световая сигнализация.