Смертельное столкновение фур на «Коле» попало на видео. Пробку сняли с неба

Момент лобового столкновения двух грузовиков на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) попал в поле зрения видеорегистратора очевидца. Запись появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На ней видно, как грузовая машина с красной кабиной таранит на своей полосе и выкидывает в кювет высунувшуюся на встречку фуру (по данным ГИБДД, «Сканию») – судя по всему, именно ту, которая только что, в самом начале ролика, обогнала своего собрата перед регистратором. Видно, как перед самым столкновением легковушки, обогнавшие машину с регистратором (обгон на этом участке разрешён), уходят в свою полосу.

Напомним официальную информацию ГИБДД. 18 сентября в 8:50 на 94-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области мужчина на «Скании» по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилем, за рулем которого был 26-летний мужчина. Водитель «Скании» (его возраст на момент сообщения устанавливался) умер на месте.

В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» выложено несколько записей последствий аварии.

Пробки в обе стороны сохранялись весь день, даже в 17 часов, и почти рассосались только к настоящему моменту. В 12:50 участник группы Лев опубликовал видео данного участка дороги, сделанное с помощью коптера, и написал: «Пробка 9 км, стоим уже больше часа».

Ещё один водитель фуры погиб сегодня на КАД, врезавшись в грузовик со строительными смесями. ДТП также попало на видео.